Ilm läheb pühapäevast talvisemaks

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Öösel on taevas peamiselt pilves ning kohati sajab vähest lund või lörtsi. On udu ja jäidet. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7 m/s. Ning õhutemperatuur langeb kuni nelja miinuskraadini.

Ka päeval on ilm valdavalt pilves, kohati sajab vähest lund või lörtsi, rannikul tibutab ka vihma. On udu ja ka jäite oht. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul 1-7 m/s ning õhutemperatuur jääb homme päeval kahe külma ja ühe soojakraadi vahele.

Pühapäeval on ööpäevaringselt külma kaks-kolm kraadi ja on täiesti reaalne võimalus, et lõpuks tuleb ka lumi maha. Uue nädala esimesel poolel taevas selgineb, ilm on kuiv ning külm. Päeviti on keskmiselt on külma 10, öösiti 15 kraadi ringis. Ida-Eestis langeb termomeetri näit aga ilmselt -20 juurde.