Ilm läheb külmemaks

Eesti ilm on lähema ööpäeva jooksul külmenemas ja selle põhjuseks Põhja-Euroopa kohalt lõuna-kagu suunas lainev kõrgrõhuala. Selle karges servas tuli täna Eestis mitmel pool päike välja.

Esmaspäeval kindlustab kõrgrõhuala Põhja-Euroopas oma võimu ning Eesti jääb selle külmenevasse lõunaserva. Samal ajal tekib Poola kohal uus osatsüklon, mis suuna Baltimaadele võtab. Vastasseis kahe rõhu vahel süveneb ja tuul tugevneb, kuid madalrõhkkonnaga seotud tihedamad sajupilved ei tohiks enne hilisõhtut Eesti lõunapiirile jõuda.

Teisipäeval liigub lõunapoolne madalrõhkkond aeglaselt põhja suunas ning selle servas levib üle Eesti lumesadu. Tugev kirdetuul põhjustab ka tuisku.

Eeloleval ööl on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib kohati vähest lund sadada. Puhub kirde- ja idatuul 5-11, rannikul iiliti 15-18 m/s. Külma on 3-8 kraadi. Hommik peaks tulema peamiselt sajuta. Puhub kirde- ja idatuul 5-11, rannikul iiliti 15-18 m/s. Külma on 3-8, Virumaal võimalik ka 10 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Hilisõhtul hakkab Lõuna-Eestis lund sadama. Puhub kirde- ja idatuul 7-12, iiliti 15, rannikul kuin 20 m/s. Õhutemperatuur tõuseb -3 null kraadini.

Teisipäeval saabub lõuna poolt aktiivne madalrõhkkond, mis lumepilved üle Eesti kannab ning tugeva kirdetuule tõttu ilma ka tuisuseks muudab. Külma on 2-7 kraadini. Päeva peale jääb sadu hõredamaks ning tuul annab järele. Õhutemperatuur tõuseb -3 kuni -1 kraadini.

Kolmapäeval jõuab madalrõhkkond Läänemerele. Selle lähedal on Eesti ilm sajuhoogudega, õhumass soojeneb veidi. Öösel sajab lund, päeval sekka lörtsi. Öine õhutemperatuur on -3 kuni +1 kraadi, päeval tõuseb 0 kuni +2 kraadini.

Nädala teises pooles soojenemine jätkub. Ilm püsib sageli sajune ja tuuline. Kevadvihma on aga palju loota, põhiliselt sajab lörtsi ning eriti hommikuti tuleb arvestada teedel jäiteohuga. Õhus on öösel vähesed miinuskraadid, päeval on keskmiselt sooja 2 kuni 3 kraadi.

Homne päev tuleb meil veel peamiselt sajuta, kuid miinuskraadide ja seetõttu ka kõleda kirdetuulega.