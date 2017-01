Teisipäeval sajab nii lörtsi, vihma kui ka lund, teed on libedad

Libe tee. (Foto: Postimees/Scanpix)

Eeloleval ööl sajab kohati nõrka vihma ja lörtsi, ida pool veidi lund. Võib olla udu. Puhub edelatuul 5-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2..+3 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisipäeva hommikul sajab siin-seal veidi lörtsi ja vihma, Kagu-Eestis nõrka lund. On jäiteoht. Edelatuul tugevneb 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0..+3, Kagu-Eestis kuni -2 kraadi.



Ennelõunal sajab kohati veel veidi lörtsi ja vihma. Pärastlõuna on olulise sajuta. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti 15, õhtul saartel kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2..+2, keskpäevast alates see langeb ja on õhtul on miinuskraade 1..7. Teedel on suur libeduse oht.