Päeviti on temperatuur plusspoolel, öösiti külmetab

Käesoleval nädalal on ilm päeviti plussis, öösiti aga külmetab.

Eeloleval ööl taevas selgineb ja ilm on sajuta. Puhub loodetuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on selge ja tugeva loodetuulega. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.

Päev on päikeseline. Puhub loode- ja põhjatuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, pärastlõunal nõrgeneb. Temperatuur tõuseb jäistel rannikualadel +2 kraadini, sisemaal +4 kuni +6 kraadini.

Kolmapäev tuleb rahulik ja karge ööga. Päev näitab päikest ja on napilt plussis. Neljapäeva öö on miinustes ja mõnel pool võib veidi lund sadada, päeval on kraad-paar üle 0. Õhtupoolik toob saju.

Reede tuleb lörtsi ja vihmaga. Öö on 0-lähedane, päev taas plussis.