Ilmajaam lubab kolmapäevaks lund, lörtsi ja tuult

Ilmajaama teatel sajab kolmapäeval Eestis mitmel pool lund ja lörtsi ning puhub ka üsnagi kõva tuul.

Eeloleval ööl on pilves ilm. Ida-Eestis sajab lund, Lääne-Eestis lörtsi ja vihma, hilisõhtul paiguti ka lund. Kohati on udu ja jäidet. Mandril puhub muutliku suunaga tuul 2-7 meetrit sekundis, saartel loode- ja põhjatuul 7-11, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Termomeetrinäidud on -4 kuni +3 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kolmapäeva hommikul on pilves ilm, Ida-Eestis sajab mitmel pool lund ja lörtsi Lääne-ja Kesk-Eestis on udu ning esineb jäidet. Õhutemperatuur jääb -1 ja +4 kraadi vahele.

Päeval on pilves ilm, mitmel pool sajab lund ja lörtsi. Paiguti võib olla udu ja jäidet. Puhub põhjakaare tuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadini, õhtuks langeb mandril kõikjal miinuspoolele.