Kolmapäev on tuuline, külma on kuni 13 kraadi

Lähipäevade ilm on kõle ja tuuline, neljapäeva ja reede öösel on külma kuni 20 kraadi.

Saabuval ööl on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest lund. Kagu- ja idatuul tugevneb 7 kuni 13, rannikul puhanguti 17, saartel iiliti kuni 23 meetrini sekundis. Külma on öösel on -2 kuni -10, Ida-Eestis kuni -13 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab kohati lund ja on pinnatuisku. Idatuul pöördub saartest alates kirdesse ja tugevneb 8 kuni 15, rannikul ja saartel puhanguti 23 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni -13 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab lund ja esineb pinnatuisku. Puhub kirdetuul 8 kuni 15, rannikul ja saartel 13 kuni 17, puhanguti 23 meetrit sekundis. Külma on päeval -7 kuni -13, saartel kohati -4 kraadi.

Neljapäeval ja reedel on pilves selgimistega ilm. Neljapäeval sajab mitmel pool lund ja tugeva kirdetuule tõttu ka tuiskab. Reedeks tuul nõrgeneb, pöördub itta ja päev on olulise sajuta.

Külma on neljapäeva ja reede öösel kuni -20 kraadi, päeval -8 kraadist -17 kraadini. Laupäeva öösel langeb õhutemperatuur sisemaal kohati 22 kraadini. Päeval aga muutub ilm soojemaks. Pilvisus hakkab tihenema, tuul tugevnema ja alates Loode-Eestis hakkab ka lund sadama ja tuiskama.

Pühapäeva öösel tuul nõrgeneb ja sadu jätkub, päeval aga tuleb vähest lund vaid Ida-Eestis. Ka keskmised õhutemperatuurid kerkivad 4 ja 5 külmakraadi juurde.