Teisipäeval on kuni 8 kraadi sooja, kohati sajab vihma

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Eeloleval ööl sajab mõnes kohas vähest vihma, öö hakul sekka ka lörtsi. Puhub kagu- ja lõunatuul 5 kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +3, öö hakul Kirde-Eestis kuni -3 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on saartel selgemaid laike, mandril on taevas pilvine. Üksikutes kohtades sajab nõrka vihma. Puhub kagutuul 5 kuni 10, saartel, rannikul ja Peipsi ääres puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +3 kraadi.

Päeval sajab kohati vihma, õhtu poole pilved tihenevad ja lääne poolt alates muutub sadu laialdasemaks. Puhub kagu- ja lõunatuul 5 kuni 10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +2 kuni +8 kraadi.

Kolmapäevaks toob madalrõhkkond vihma, sajusem on öö ja taas õhtupoolik. Neljapäev lisab vihma ja lörtsi, sajupilvi on enam öö hakul ja taas pärastlõunal. Öine miinimum on 0 kraadi lähedane või pisut üle, päeval on sooja 3-4, lõunaservas kuni 6 kraadi.

Reedel ilm veidi jaheneb, sadu tuleb alla enamasti lörtsina. Laupäeval on sajuhooge harva. Öösel on õhutemperatuur 0 kraadi piiril või veidi miinuspoolel, päeval on sooja 2 kuni 4 kraadi.