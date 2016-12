Homne ilm on kuiv ja rahulik ilm

Pühapäev tuleb Eestis kuiva ilmaga ning sajuks võib minna alles esmaspäeval.

Eelolev öö on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub põhjakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ning külma on öötundidel 3 kuni 8 kraadi, sisemaal võib termomeetri näit kohati langeda ka -10 kraadini.

Ka hommikul on ilm vahelduva pilvisusega ja kuiv. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning külma on sisemaal kuni 9, saartel kuni 3 kraadi.

Päevgi on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub põhjakaare tuul 5-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb homme päeval -1 ja -6 kraadi vahele.

Esmaspäeval aga pilvisus tiheneb ja paiguti võib sadada ka vähest lund või lörtsi.