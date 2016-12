Teisipäeval võib sadada nii lund kui ka lörtsi

Ilmajaama teatel on teisipäeval Eestis mõõdukalt külm ilm, aeg-ajalt võib sadada ka lund või lörtsi. Suuremat sadu on oodata õhtul.

Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund ja lörtsi. Puhub loode- ja läänetuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0..-6 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisipäeva hommikul on pilvkattes ka selgemaid laike ja ilm on suurema sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1..-5, kohati võib -8 kraadini langeda, rannikul on kuni +1 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub edelatuul sisemaal 4-5, rannikul 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0..-4, saarte rannikul kuni +3 kraadi. Õhtul läheneb saartele uus sajuala ning Lääne-Eestis hakkab sadama lund ja lörtsi, saartel ka vihma.