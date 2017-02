Nädalavahetusel miinuskraadid püsivad, uus nädal toob sula

Nädalavahetusel on ilmaolud veel üsna talvised, kuid uus nädal toob kaasa juba muutuse.

Eeloleval ööl on Ida- ja Kesk-Eestis taevas peamiselt pilves, läänepool on veel selge, kuid vastu hommikut läheb sealgi pilvisemaks. Olulist sadu ei ole, kuid paiguti on udu ja jäidet. Puhub nõrk muutliku suunaga 1 kuni 7 meetrit sekundis ning külma on 10 kuni 16, saarte rannikul aga 3 kuni 8 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Päev on pilves, vaid Lääne-Eestis on paiguti selgemaid kohti. Ilm on valdavalt kuiv, ennelõunal võib olla kohati udu ja jäidet. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis ja külma on oodata 1 kraadist 6 kraadini.

Ka pühapäeval on ilm olulise sajuta ja õhutemperatuur veel ööpäevaringselt miinuspoolel, kuid lähenevast ilmamuutusest annab märku tugevnev edelatuul.

Uue nädala esimesel poolel tõuseb termomeetri näit päevasel ajal juba 2-3 kraadi nullist kõrgemale. Sajuvõimalus on aga jätkuvalt väga väike.