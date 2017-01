Ilm soojeneb, ent läheb tuuliseks

Pühapäev oli Eestis oluliselt soojem kui möödunud päevad. Esmaspäeval aga tõuseb õhutemperatuur mitmel pool plusspoolele, samas tõuseb taas ka tuul.

Ööl vastu esmaspäeva on pilves selgimistega ilm. Kohati võib vähest lund või lörtsi sadada. Puhub edela- ja läänetuul 6-10, põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s. Termomeetrinäidud jäävad -5 ja +2 kraadi vahele.

Esmaspäeva hommikul on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund või lörtsi. Õhutemperatuur on -4 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati võib sadada veidi. Puhub edelatuul 5-10 m/s. Õhutemperatuur on -1 kraadi Kagu-Eestis kuni +3 kraadi saartel.

Teisipäeval sajab kohati vähest lund ja lörtsi, saartel ja rannikualadel ka vihma. Külma on -2 kraadi ringis, kuid õhtuks langeb õhutemperatuur veelgi. Päev möödub tuuliselt, edela- ja lõunatuul puhub rannikualadel puhanguti kuni 20 m/s.

Kolmapäeval tuul tugevneb veelgi. Kohati sajab lund ja külma on -2 kuni -7 kraadi.

Neljapäeval sajab mitmel pool lund ja lörtsi, saartel ka vihma, kohati tuiskab. Õhutemperatuur on -3 kraadi ümber.

Ka reedel sajab mitmel pool lund, lörtsi ja vihma. Tuul on mõõdukas ning termomeetrinäidud on 0 kraadi lähedal.