Laupäev on päikeseline ja kuiv

Nädalavahetuse ilm on muutlik: laupäev tuleb päikesepaisteline ja peamiselt sajuta, pühapäeva ennelõunal võib sadada vihma, lörtsi ja ka lund.

Eeloleval ööl pilvisus hõreneb, Ida-Eestis sajab kohati lörtsi ja vihma ning paiguti on udu. Puhub lääne- ja loodetuul 4 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Termomeetrinäidud on -2 kraadist +1 kaadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib olla udu ja jäidet. Õhutemperatuur on -2 ja +1 kraadi vahel.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lääne- ja edelatuul 5 kuni 10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb 2 kuni 5 kraadi.

Öö vastu pühapäeva möödub sademeterohkelt, kuid pärastlõunal alates saartest sajuhood harvenevad. Nädala viimasel päeval puhub tugev edelatuul, saartel ja rannikul on tuul puhnaguti kuni 23 meetrit sekundis. Sooja tuleb keskmiselt 3 kraadi ringis.

Esmaspäeval sajab mitmel pool vihma ja lörsti ning sooja on 0-st 4 kraadini. Teisipäeval sajab kohati lund ja lörtsi, õhutemperatuur on aga kergelt miinuspoolel. Kolmapäev algab olulise sajuta, kuid pärastlõunal hakkab alates Edela-Eestist lund ja lörtsi sadama. Külma on 0-st -5 kraadini.