Pühapäeval on rahulik talveilm

Pühapäeval ootab ees rahulik ja vähese lumesajuga talveilm.

Eeloleval öö on pilves selgimistega ja vaid kohati sajab vähest lund. Puhub põhja- ja loodetuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel -2 ja -7 kraadi vahele.

Ka hommikul on ilm pilves selgimistega ning kohati sajab lund. Tuul on rahulik ja õhutemperatuur on -6 sisemaal kuni +1kraadini paiguti rannikul.

Päev on pilves selgimistega ja kohati sajab ka vähest lund. Puhub loode- ja läänetuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb homme päeval -3 ja 0 kraadi piiresse.

Esmaspäeval on oodata kuiva ja vaikset talveilma. Külma on öötundidel keskmiselt 6 ja päeval 2 kraadi.