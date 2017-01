Reedel püsib ilm sajuta, sooja on kuni 5 kraadi

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Reedene ilm on sajuta ja normist umbes viis kraadi soojem.

Eeloleval ööl on vahelduva pilvisusega ilm, öö hakul võib kohati veidi sadada. Mitmel pool on udu ja jäidet. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 9, öö hakul rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on vahelduva pilvisusega ja sajuta, mitmel pool püsib udu ja jäide. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta, mõnel pool võib udu püsida. Puhub lääne- ja edelatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.

Laupäeva öö on sajuta, päeval võib üksikutes kohtades veidi lörtsi ja vihma sadada. Pühapäeval saabub Põhja-Euroopasse uus madalrõhkkond, mille ees hakkab lõunatuul jõudu koguma. Sadu on veel nõrk ja harv. Sajab peamiselt lörtsi, idapool ka lund.

Esmaspäeval jääb Eesti madalrõhkkonna sajusesse ja tuulisesse lõunaserva. Teisipäeva öösel toob lõunast sirutuv kõrgrõhuhari hetkeks kuivema õhu, päeva jooksul läheb järgneva madalrõhkkonna ees tuulisemaks ning niiskemaks. Õhutemperatuur kõigub öösiti 0 kraadi ümber, päeval valitsevad plusskraadid.