Kolmapäeval paisub tuul tormiks

Eesti rannikualadel on tuul hakanud taas tugevnema ja kolmapäeva õhtuks paisuvad tormi-iilid 25 meetrini sekundis.

Saabuval ööl on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest lund. Puhub edela- ja lõunatuul 5 kuni 11, puhanguti 14, saartel ja rannikul 8 kuni 13, puhanguti 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni -10, saartel ja rannikul kohati -2 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on peamiselt sajuta, Lääne-Eestis on pilvi rohkem, ida pool aga on taevas selgem. Puhub puhanguline ja tugev edela- ja lõunatuul ning külma on -2 kuni -10 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta ilm. Puhub lõunatuul 8 kuni 13, puhanguti 18, saartel ja rannikul 10 kuni 15, puhanguti 25 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -7 kraadi.

Neljapäeva öö on samuti tormine ning tuulepuhangud ulatuvad rannikul ja saartel 25 meetrini sekundis. Samuti hakkab saartelt alates lund sadama ja tuiskama. Neljapäeva päeval annavad tormi-iilid pisut järele, kuid sadu jätkub. Ida pool sajab lund, lääne pool tuleb lörtsi ja vihma. Neljapäeva öösel on külma -2 kuni -8, päeval 0 kuni -5 kraadi.

Reedel ja laupäeval muutub lõunakaare tuul mõõdukaks ja ilm pöördub sulale. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, saartel tuleb ka vihma.

Pühapäeval pöördub tuul itta ja kirdesse ning ilm muutub taas külmemaks. Sajab ka vähest lund. Öösel on sisemaal külma -5 kuni -10, päeval aga -2 kuni -5 kraadi.