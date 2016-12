Teisipäev on sombune ja kohati võib uduvihma sadada

Eelolevatel päevadel on ilm pilvine ja mõnel pool võib vähest vihma sadada.

Eeloleval ööl on pilves ilm, paljudes kohtades on udu. Mõnel pool tibutab uduvihma. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, saartel ja rannikul kuni 11 meetrit sekundis Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on laialdaselt udune, võib ka uduvihma tibutada. Puhub edelatuul 3 kuni 8, looderannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.

Päeval on sompus ilm, kohati sajab vähest vihma. Puhub edelatuul 4 kuni 10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +2 kuni +6 kraadi.

Kolmapäev ja neljapäev on üsna sarnaselt pilvised. Mõni koht saab tiba vihma ja sisemaal võib sadada ka veidi lörtsi. Lõõtsub tugev edelatuul. Termomeetrinäidud on 0 kraadist kõrgemal.

Reedeks toob madalrõhulohk tiheda lörtsi- ja vihmasaju. Tempeatuurifoon on enamasti plusspoolel, vaid öö ja õhtu võib 0 ümbruses olla.

Öö vastu jõululaupäeva on rahulikum, suurema sajuta ja kargem. Õhutemperatuur võib napilt miinuspoolele langeda. Päeval tõuseb tuul ja kohale jõuab tihedam sadu - sisemaal sajab algul lund ja lörtsi, saartel ja läänerannikul tuleb aga vihma. Temperatuur on 0 kraadi lähedane, lääneservas kindlalt plussis.

Pühapäeva öö lisab Ida-Eestisse lund ja loob jõulumeeleolu. Lääne-Eesti on tõenäoliselt vesisem. Jõulu esimesel pühal aga tõuseb tuul järjest tugevamaks ja võib õhtul tormiks paisuda.