Kolmapäeval püsib ilm päikeseline

Kolmapäeval paistab päike ja sooja on kuni kolm kraadi.

Saabuval ööl on Eestis selge või vähese pilvisusega ning sajuta ilm, mitmel pool tekib udu ja jäidet ning seetõttu tuleb teedel olla ettevaatlik. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis, Virumaa rannikul aga põhjatuul kuni 9 meetrit sekundis. Külma on öösel 1 kraadist saartel 7 kraadini Ida-Eestis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on taevas selge ja kohati esineb udu. Puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on -2 kuni -7, saarte rannikul on kohati 0 kraadi.

Päeval jääb püsima vähese ja vahelduva pilvisusega ning valdavalt kuiv ilm. Ennelõunal puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärastlõunal pöördub tuul lõunakaarde ja tugevneb saartel ja läänerannikul 3 kuni 9 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on päeval -1 kuni +3 kraadi.

Neljapäeval on suurem osa päevast sajuta, kuid õhtupoolikul suureneb Lääne-Eestis vihmavõimalus. Samuti tugevneb kõikjal edelatuul. Öösel on külma kuni 6, päeval aga jääb termomeetrinäit 0 ja +4 kraadi vahele.

Reedel on taevas valdavalt pilves ning sajab aeg-ajalt lörtsi ja vihma, öösel võib Ida-Eestis tulla ka lund. Reede öösel jääb õhutemperatuur 0 lähedale, päeval tõuseb pisut üle selle.

Laupäeva öösel pilvisus hõreneb ja päev tuleb taas päikeselisem. Laupäeva õhtul saab edelatuul aga hoogu juurde ning pühapäev kujuneb tuuliseks ja ka vihmaseks. Sooja on laupäeval kuni 4, pühapäeval kuni 5 kraadi.