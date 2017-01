Neljapäeval läheb ilm taas sulale

Lähipäevadel ilm öösiti külmetab, päeval on valdavalt soojakraadid.

Eeloleval ööl pilvisus tiheneb, Lääne-Eestis sajab lund ja lörtsi, saartel ka vihma ning kohati tekib udu. Paiguti on jäidet. Puhub lõuna- ja edelatuul 8 kuni 11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Külma on -2 kraadist -10 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Kohati võib olla udu ja jäidet. Õhutemperatuur on -6 kraadist Kagu-Eestis 3 kraadini saartel.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest lund ja lörtsi, lääne pool ka vihma, on udu ja jäidet. Puhub edela- ja läänetuul 8 kuni 14 meetrit sekundis, õhtuks tuul nõrgeneb. Termomeetrinäidud on -1 ja +4 kraadi vahel.