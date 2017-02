Uus nädal toob päikest ja pakast

Talveilm. (Foto: Postimees/Scanpix)

Eeloleval ööl on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub ida- ja kirdetuul 6-11, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -5 ja -12 kraadi vahel.

Esmaspäeva hommikul on vähese pilvisusega sajuta ilm. Termomeetrinäidud on -7 kuni -12 kraadini. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub idatuul 6-10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Külma on -5 kraadist saartel kuni -10 kraadini Ida- ja Kagu-Eestis.

Teisipäev tuleb päikseline ning sajuta, aga külm. Öösel langevad termomeetrinäidud kuni -20 kraadini, päevasel ajal on õhutemperatuur -10 kraadi ringis.

Ka ööl vastu kolmapäeva võib Kagu-Eestis kuni 20 kraadi külma tulla. Päev tuleb vähese pilvisusega ning termomeetrinäidud on -4 kuni -10 kraadini. Ka neljapäev tuleb olulise sajuta. Öösel on külma -6 ja -13 kraadi vahel, päeval aga -6 kraadi ringis. Reedel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Külmakraadid päevasel ajal pehmenevad veidi ja nii on oodata vaid mõnd pügalat alla nulli. Peamiselt idakaaretuul püsib kõigil päevadel nõrk.