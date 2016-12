Neljapäev tuleb sajuta, ent miinuskraadidega

Lähipäevadel kõigub õhutemperatuur sooja ja külma vahel ning teed lähevad kiiresti libedaks. Neljapäeval jäävad tihedad sajupilved Eestist kaugele, kuid pärast külma ööd ja hommikut on oodata natuke soojemat, ent tuulisemat päeva.

Homme on Eesti ilma kujundajaks Lõuna-Skandinaavia kohal tugevnev ja Baltimaade suunas laienev kõrgrõhuala. Öö tuleb selle all külm ja rahulik. Samal ajal liigub Põhja-Skandinaaviast kagu suunas niiske madalrõhulohk. Eestisse olulist sadu ei jõua, kuid kahe rõhu vahel tugevnev edela- ja läänetuul kannab meile neljapäeval soojemat õhku. Reedel jõuab Soomest Venemaale liikuva madalrõhulohu lähedal väheseid sademeid ka Eestisse.

Eeloleval ööl on Eestis pilves selgimistega ja peamiselt sajuta ilm. Tuul pöördub põhjast läände ja ulatub 2-7 m/s. Õhutemperatuur langeb -2 kuni -8 kraadini, selgimiste korral ka -10 kraadini. Saarte rannikul on sooja kohati üks kraad.

Neljapäeva hommik püsib peamiselt sajuta. Tuul puhub valdavalt läänest 2-7, põhjarannikul puhanguti 10 m/s. Õhutemperatuur ulatub -2 kraadist Lääne-Eestis -10 kraadini idaervas, saarte rannikul on kohati plusskraadid.

Päev tuleb pilves selgimistega ja peamiselt sajuta. Edela- ja läänetuul tugevneb 5-11, õhtupoolikul rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur jääb -3 ja +3 kraadi vahel.



Reedel oleme Lõuna-Skandinaaviast kagusse suunduva kõrgrõhuala ning Soomest Venemaale liikuva madalrõhulohu vahel. Vähesed sademed on võimalikud, nende tõenäosus on suurim Ida-Eestis. Ka udu ja jäide võivad soojemas õhumassis tekkida. Öine õhutemperatuur on -3 kraadist Ida-Eestis +3 kraadini saarte rannikul, päevane õhutemperatuur tõuseb umbes kraadi jagu.

Laupäeval liigub üle Põhja-Euroopa järgmine madalrõhulohk Venemaa suunas ning vähese saju võimalus on Eestis mitmel pool. Ida pool on sadu valgem, lääne pool vesisem. Õhutemperatuur pendeldab nii öösel kui päeval null kraadi ümber.

Pühapäeval koondub madalrõhkkond Venemaale, Läänemere ääres tugevneb samal ajal kõrgrõhuala. Peamiselt mandril sajab veidi lund ja lörtsi. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt -2 ja +2 kraadi vahel.

Esmaspäeval liigub madalrõhkkond piki Venemaad lõuna suunas ning kannab oma lääneserva mööda põhja poolt Eesti kohale külmemat õhku. Vähene ja harv sadu jõuab maapinnale lumena. Õhutemperatuur jääb miinuskraadidesse.