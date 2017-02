Uus nädal toob varakevadise ilma. (Foto: Postimees/Scanpix)

Eestis muutub õhk kevadiselt soojaks ning esmaspäeval kerkib õhutemperatuur sisemaal pea kõikjal üle viie soojakraadi. Samuti puhub tuntav lõuna- ja kagutuul ning mitmel pool sajab hooti vihma.

Saabuval ööl on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest lund ja lörtsi, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis. Kohati tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, kohati kuni -8 kraadi.

Ka hommikul on pilves selgimistega ilm, Kagu-Eestis võib veidi sadada ja paiguti on udu või uduvinet. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, kohati kuni -8 kraadi.

Esmaspäeval jääb püsima pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm, õhtupoolikul sajab kohati vihma ja lörtsi. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s ja õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.

Kui teisipäeva öö ja hommikupoolik on valdavalt kuiv, siis õhtul hakkab mitmel pool vihma sadama.

Kolmapäeval on ilm sompus ja aeg-ajalt sajab vihm ja lörtsi.

Neljapäeva öö on üsna sajune, päeval aga jääb pilvi ja sajuhoogusid hõredamaks. Võrreldes teisipäevaga muutub ilm reedeks pisut jahedamaks ning mitmel pool sajab lund, lörtsi ja vihma. Kui teisipäeval kerkib õhutemperatuur kuni seitsme soojakraadini, siis reedel kuni kolme pügalani.