Nädalavahetusel on ilm rahulik, sajab vähest lund

Nädalavahetusel on ilm rahulik, mitmel pool sajab veidi lund ja õhutemperatuur on kergelt miinuses.

Eeloleval ööl on pilves ilm, sajab lund, kohati ka lörtsi. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 ja -3 kraadi vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab enamasti lund ja külma on -1 kraadist -3 kraadini.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool vähest lund ja lörtsi, saartel ja rannikul võib tulla ka vihma, pärastlõunal saju võimalus väheneb, kuid on jäiteoht. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist +1 kraadini.

Pühapäeval sajab vähest lund ja termomeetrinäidud on kergelt miinuspoolel. Uus nädal algab olulise sajuta. Külmakraade lisandub aga juurde - ööl vastu esmaspäeva võib sisemaal olla kuni 11 kraadi külma, päeval on -4 kraadi ringis.

Teisipäeval sajab kohati vähest lund ja õhutemperatuur on -1 ja -6 kraadi vahel.

Kolmapäeval sajab vähest lund, lörtsi ja saartel ka vihma. Külma on paar kraadi alla 0. Tuul on kõigil päevadel nõrk või mõõdukas.