Esimese jõulupüha ilm on soojakraadidega, kuid tuuline

Jõululaupäev möödus tuuliselt, vihmaselt ja soojakraadidega. Lähipäevad tulevad aga veel tormisemad.

Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vähest lörtsi ja vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5 kuni 11, saartel hommiku lähenedes kuni 20 meetrit sekundis. Termomeetrinäidud jäävad 0 ja +3 kraadi vahele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilves selgimistega ilm, peamiselt Ida-Eestis sajab kohati lörtsi või vihma. Õhutemperatuur on 0 kraadist +3 kraadini.

Päeval on pilves selgimistega ilm, õhtupoolikul sajab Ida-Eestis kohati lörtsi. Puhub edelatuul 7 kuni 12, ennelõunal saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on esimesel jõulupühal 1 kraadist 4 kraadini.

Uue nädala esimesel poolel aga hakkab torm päev-päevalt üha tugevnema. Esmaspäeval ulatuvad lääne- ja edelatuule puhangud 23 meetrini sekundis. Mitmel pool sajab vihma ja sooja on 5 kraadi ringis.

Teisipäeval tuul tugevneb veelgi, puhudes saartel iiliti 25 meetrini sekundis ning kohati sajab vähest lörtsi. Õhutemperatuur jääb -1 ja +3 kraadi vahele.

Kolmapäeval saavutab torm oma haripunkti. Tuulisem on saartel, kus loodetuul on puhanguti kuni 27 meetrit sekundis. Kohati sajab lund ja lörtsi ning õhutemperatuur on 0 ümber.

Neljapäeval tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur tõuseb +2 kraadi juurde.