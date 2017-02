Esmaspäevaks lubab ilmajaam plusskraade ja vihma

Ilmajaama teatel tuleb uue nädala esimene päev soojakraadide ja vihmaga. Mõnel pool võib sadada ka lörtsi.

Eeloleval ööl on pilves ilm. Sajab vihma, kohati ka lörtsi. Mitmel pool on udu. Puhub edela- ja läänetuul 7-12, rannikualadel hilisõhtul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, hommiku lähenedes tuul nõrgeneb. Termomeetrinäidud on +1 kuni +3 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esmaspäeva hommikul on pilves ilm. Sajab vihma, põhja pool ka lörtsi. Mitmel pool on udu. Õhutemperatuur on +1 ja +4 kraadi vahel.

Päeval on enamasti pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma, Kirde-Eestis ka lund. Kohati on udu. Pärastlõunal sajuhood hõrenevad. Edela- ja läänetuul nõrgeneb 3-10 meetrini sekundis ja põhjarannikul pöördub idakaarde. Sooja on ühest nelja soojakraadini.