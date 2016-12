Uue nädala esimene päev tuleb soojakraadidega

Ilmajaama teatel uue nädala esimesel päeval lund oodata ei tasu, sest õhutemperatuur püsib kindlalt plusspoolel. Natuke võib sadada vihma või lörtsi.

Saabuval ööl on Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati võib pisut sadada. Mitmel pool on udu ning tekib jäidet. Puhub läänekaare tuul 1-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3..+1, saartel kuni +3 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esmaspäeva hommikul jääb taevas valdavalt pilve ning paiguti võib veidi sadada. Paljudes kohtades udutab ning püsib ka jäiteoht. Tuul puhub valdavalt läänest 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb nulli ja nelja soojakraadi vahele.

Päeval püsib kõikjal pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Mitmel pool on udu ning jäidet. Puhub lääne- ja edelatuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1..+3, saartel kuni +5 kraadi.