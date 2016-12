Kolmapäevaks lubab ilmajaam kohati lörtsihooge

Ringhäälingu sünnipäeva eel räägime raadio kui meediumi olevikust ja tulevikust: kuulatavusest, trendidest ja moodsa raadio lahutamatutest osadest. Saatekülaline on ERRi meediauuringute osakonna juhataja Andres Jõesaar.

Sarnaselt ringhäälinguga on pikk ja värvikas ajalugu Eesti Raadioamatööride Ühingul, mille tegevust tutvustab ühingu juhatuse aseesimees Arvo Pihl.



Saatejuht on Juhan Kilumets. Kuula 16. detsembril kell 10.05.