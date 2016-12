Ilm läheb soojemaks ja vesisemaks

Laupäeval on ilm pilves ja sooja on kuni 4 kraadi, tuul aga tugevneb.

Saabuval ööl on Eestis valdavalt pilves ilm, üksikutes kohtades sajab veidi lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma. Mitmel pool tekib udu ja jäidet. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilves selgimistega ilm, kohati sajab lörtsi ja vihma, Ida-Eestis ka lund. Sadu on enamasti nõrk. On udu ja jäidet. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -3 ja +2 kraadi vahele.

Päeval on kõikjal Eestis pilves ilm. Ennelõunal püsib udu ja on jäidet. Kohati sajab lund ja lörtsi, lääne pool ka vihma. Lääne- ja edelatuul tugevneb 5 kuni 11, rannikul puhanguti 15, õhtul põhjarannikul kuni 17 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on päeval -1 kuni +4 kraadi.

Järgnevatel päevadel valitseb pilves selgimistega ilm. Pühapäeval sajab mitmel pool vähest lund, lörtsi või ka vihma. Öösel puhub võrdlemisi tugev edela- ja läänetuul, mis nõrgeneb hommikuks ja pöördub päeval loodesse. Õhutemperatuur püsib ööpäevaringselt -1 ja+4 kraadi vahel.

Esmaspäeval puhub nõrk läänekaare tuul ning kohati tuleb jällegi lund, lörtsi ja vihma. Öösel on külma kuni 5 kraadi, päeval aga jääb termomeetrinäit -2 ja +3 pügala vahele.

Teisipäeval ja kolmapäeval sajab kohati vihma, öösel ka lörtsi ja ning edelatuul tugevneb kuni 14 meetrini sekundis. Kui teisipäeva öösel võib paiguti veel külmetada, siis päeval on sooja juba 2 kuni 5 kraadi. Plusspoolele jääb termomeetrinäit ka terveks kolmapäevaks.