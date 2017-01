Kolmapäev on suurema sajuta, temperatuur püsib 0 lähedal

2016. aastal möödus seitse aastat Sri Lanka verise kodusõja lõpust. Mõned isegi ei mäleta enam, kes on Tamili Tiigrid ja mille eest nad võitlesid. Samas näeme me praegu Euroopas nii äärmusluse kasvu kui ka sõjalist konflikti Ukrainas. Tundub, et Sri Lanka kodusõja ajalugu on musternäidiseks, kui kergesti võib marurahvusluse kasv viia meid verise vastasseisuni. Loe edasi ja tutvu ka Sri Lankat iseloomustava infograafikuga.