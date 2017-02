Lähipäevad toovad tuulise ja sajuse ilma

Lähipäevad toovad tuult ja lörtsi. (Foto: Postimees/Scanpix)

Saabuval ööl on Eestis pilves selgimistega ilm. Kohati võib sadada kerget lund ning paiguti on udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 0 kraadist rannikul kuni -6 kraadini Kagu-Eestis.

Neljapäeva hommikul jääb taevas valdavalt pilve ning Ida-Eestis võib sadada kerget lund. Tuul puhub lõunast ja edelast 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, rannikualadel paiguti kuni +1 kraadi.

Päeval püsib pilves selgimistega ilm. Õhtupoolikul sajab kohati lörtsi ja vihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on päeval kõikjal kerges plussis.

Reedel on ilm pilves ning sajab lörtsi ja vihma, öösel tuleb Ida-Eestis lund. Puhub tugev edelatuul, mis annab õhtul pisut järele.

Laupäeva öösel taevas selgineb ja ilm püsib päeval sajuta. Lääne- ja edelatuul tugevneb taas ning saab pühapäeval veelgi hoogu juurde.

Samuti tõmbub pühapäeval taevas pilve ning mitmel pool sajab vihma.

Esmaspäeva öösel tuul korraks rahuneb, kuid päeval jälle tugevneb. Samuti lisandub päeval vihmale ka lörtsisadu. Õhutemperatuurid püsivad öösiti 0 kraadi läheduses, pisut jahedam on laupäeva öö, mil külma kuni -4 kraadi. Päeval aga valitsevad kerged plusskraadid.