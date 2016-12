Reedel püsib pilves ilm, temperatuur on 0 kraadi ümber

Reedel on ilm peamiselt pilves ja mõnel pool sajab kergelt lötrsi ja vihma, õhutemperatuur püsib 0 kraadi ümber.

Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, kohati sajab kergelt lörtsi ja vihma, Ida-Eestis ka lund. Paiguti on udu ja jäiteoht. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 ja +3 kraadi vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilves selgimistega ilm, kohati sajab lörtsi ja vihma, Ida-Eestis ka lund, sadu on enamasti nõrk. Võib tekkida udu ja olla jäidet. Termomeetrinäidud on -3 ja +2 kraadi vahel.

Päeval on peamiselt pilves ilm, kohati võib nõrka sadu ja udu olla. Puhub lääne- ja loodetuul 6 kuni 10, Liivi lahe ümbruses puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 0 kraadist 3 kraadini.

Nädalavahetusel sajab kohati vähest lund, lörsti ja vihma. Päevasel ajal on õhutemperatuur natuke üle 0, öösel võib sisemaal kergelt aga miinusesse langeda.

Uus nädal alagab vähese lörtsi- ja lumesajuga. Termomeetrinäidud püsivad aga 0kraadi lähedal. Teisipäeval tuleb sarnane ilm, kohati võib veidi sadada ja sooja on päeval 0 kraadist 4 kraadini. Tuul puhub neil päevil peamiselt läänest ja loodest ning on nõrk või mõõdukas.