Tuisk vaibub reedel vaid ajutiselt

Möödunud ööpäeval Eestis tuisuilma põhjustanud madalrõhkkond liikus Venemaale ning reedel saab tihedast sajust ja tuulest puhata, laupäeval hakkab aga taas tuiskama.

Eeloleval ööl jääb Eestis pilvi vähemaks, kohati sajab veidi lund ja esineb pinnatuisku. Puhub põhja- ja kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 17 m/s, pärast keskööd tuul nõrgeneb järk-järgult. Külma on 13-18, meretuulega rannikul kuni 10 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Reede hommik on peamiselt sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Külma on 10 kraadist meretuulega rannikul 18 kraadini sisemaal, kagu pool võib temperatuur langeda 23 miinuskraadini.

Päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning üksikutes kohtades kerge lumesajuga. Tuul on muutlik ja nõrk, õhtul tugevneb saartel lõuna- ja edelatuul puhanguti 12 m/s. Külma on 8-13, Ida-Eestis kuni 17 kraadi.

Laupäeval vallutab Eesti aktiivne madalrõhkkond. Öö tuleb tugevneva lõuna- ja edelatuulega, suurema sajuta ja külm. Ida-Eestis on kohati külma alla 20 kraadi, läänerannikul jääb õhutemperatuur -10 kraadi ümbrusesse. Hommikul saabub merelt tihe lumesadu, mis päeval üle terve maa levib. Tugev tuul keerutab lumesaju tuisuks. Ida-Eestis on külma 10-15 kraadi, läänes viie kraadi ümber, saarte rannal tõuseb õhutemperatuur kohati nulli kraadini.

Pühapäeval ilm rahuneb: sadu ja tuult on vähem ning üksikutes kohtades esineb selgimisi. Õhk läheb pehmemaks: öösel on idas külma 10 kraadi ringis, läänes on miinuseid poole vähem ning saarte rannal jääbki õhutemperatuur kergelt plusspoolele. Päevane õhutemperatuur ulatub -5 kraadist Ida-Eestis +2 kraadini läänerannikul. Järgnevatel päevadel võivad üle Põhja-Euroopa liikuvad madalrõhkkonnad meie kohal oleva õhu veel soojemaks muuta.

Esmaspäeval on kerget lume- ja lörtsisadu vähe, õhus on öösel miinuskraadid, päevane õhutemperatuur jääb 0 kraadi lähedale. Teisipäeval on sadu laialdasem ning Lääne-Eestis läheb see õige vesiseks. Õhutemperatuur pendeldab 0 kraadi ümber.

Nädala keskpaik võib tuua uue ilma külmenemise. Külm on ka homme, aga praegu veel puhanguline tuul hakkab peale keskööd järele andma ning päev tuleb tunduvalt rahulikum.