Kolmapäeval on ilm soojem, kuid lund ja lörtsi sajab ikka

Ilmajaama teatel on ilm kolmapäeval mõnevõrra soojem ning päevasel ajal püsib õhutemperatuur plusspoolel. Samas võib ööpäeva jooksul mitmel poold lund või lörtsi sadada.

Saabuval ööl on Eestis pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi ning kohati võib tekkida jäidet. Idakaare tuul nõrgeneb 3 kuni 10, saartel ja rannikul puhanguti 14 meetrini sekundis. Õhutemperatuur ulatub -2 kraadist sisemaal +2 kraadini saartel.

Kolmapäeva hommikul jääb taevas pilve. Kohati sajab vähest lund, saartel ka lörtsi. Tuul pöördub lõunasse ja kagusse ning puhub tugevusega 5-10, saartel iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1..+1 kraadi.

Päeval on meil pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi. Selgem on taevas Ida-Eestis, saju võimalus on suurem Lääne-Eestis. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on päeval kuni 4 kraadiga plusspoolel, kuid hakkab õhtul langema.