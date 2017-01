Kolmapäeval sajab mitmel pool lund, lörtsi ja vihma

Ilm läheb sulaks, mitmel pool sajab lund, rannikualadel lörtsi ja vihma.

Saabuval ööl pilvisus Eesti kohal tiheneb, alates Loode-Eestist hakkab lund sadama ning lumesadu levib kagusse. Kohati võib tekkida udu ja on jäiteoht. Puhub edelatuul 5 kuni 11, saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öö hakul Lääne-Eestis -1 kuni -6, saartel kuni +1, Ida-Eestis aga -4 kuni -10 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on pilves ja sajune, sisealadel sajab lund, saartel ja läänerannikul lörtsi ja vihma. Kohati võib olla udu ja jäiteoht suureneb. Puhub edelatuul 5 kuni 11, saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -3 kuni +2 kraadi, Kesk- ja Ida-Eestis -4 kuni -9 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab lund, rannikul lörtsi ja vihma. Kohati on udu ja jäidet. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 11, õhtul saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +3 kraadi.

Neljapäeval on sulailm, edela- ja läänetuul tugevneb ning kohati sajab vähest lörtsi ja vihma, samuti püsib jäiteoht. Reede öö on olulise sajuta ja tuuline, päeval ilm rahuneb ja kohati tuleb lund ja lörtsi.

Laupäeval on päikest rohkem näha, puhub mõõdukas loodetuul ja ilm püsib sajuta. Pühapäeval pilvisus taas suureneb ja võib tulla lörtsi.

Õhutemperatuur on neljapäeval ööpäevaringselt plusspoolel, seejärel langeb nädala lõpus päevasel ajal 0 lähedusse ja öösiti näitab taas miinuskraade.