Reedel on ilm sombune ja mitmel pool sajune

Reede päeval sajab mitmel pool vihma, lörtsi ja lund.

Eeloleval ööl on Lääne-Eesti ilm pilves selgimistega ning kohati vähese vihma- ja lörtsisaju võimalusega. Ida-Eesti on pilvisem ning mitmel pool sajab vihma, lörtsi ja lund. Paiguti on udu ja jäidet. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis, enne südaööd ulatub saartel lõunatuul 10 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni +1 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on Lääne-Eestis suurema sajuta, Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma, lörtsi ja lund. On udu ja jäidet, puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +1 kraadi.

Päev on enamasti pilves, mitmel pool sajab vihma, lörtsi ja lund. Hommikul ja õhtul on kohati udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 0 kuni +5 kraadini.

Laupäeval on Eesti kirdesse eemalduva madalrõhulohu ja edelast läheneva kõrgrõhuala vahel. Sajupilvi jääb vähemaks, kuid mitmel pool on udu ja jäidet. Pärastlõunal läheb ilm saartest alates selgemaks. Öösel on õhus nõrgad miinused, päeval vähesed plusskraadid.

Järgnevatel päevadel muudab Lõuna-Skandinaaviast üle Baltimaade aeglaselt ida suunas leviv kõrgrõhuala Eesti ilma kevadisemaks. Selget taevast on rohkem, mis tähendab ka seda, et öösel on enam külma, päeval sooja. Öised miinimumid langevad 7-8 miinuskraadini, päevased maksimumid tõusevad 4-6 kraadini.