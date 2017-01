Homme võib sadada lörtsi ja vihma

Homne ilm toob tugevad tuuled ning sadada võib lisaks lörtsile isegi vihma.

Öösel on meil ilm pilves selgimistega. Kohati sajab lund ja lörtsi, suurem on saju võimalus Kirde-Eestis. Paiguti tekib udu ja on jäiteoht. Puhub edela- ja läänetuul neli kuni kümme, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on kuuest külmakraadist sisemaal kuni kahe soojakraadini saarte rannikul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on olulise sajuta. Kohati on aga udu ja jäidet. Õhutemperatuur jääb siis ühe külma ja kolme soojakraadi vahele.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma või lörtsi ja paiguti võib olla udu.

Puhub läänetuul viis kuni üksteist, saartel ja rannikul ulatuvad puhangud 14-17 meetrini sekundis. Õhutemperatuur jääb homme päeval ühe ja nelja soojakraadi vahele.

Esmaspäevaks on sademeid oodata juba rohkem ning õhutemperatuur püsib ööpäevaringselt ühe kraadi juures.