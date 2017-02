Kolmapäev on sajune, sooja tuleb kuni 7 kraadi

Kolmapäeval on ilm soe ja sajune.

Saabuval ööl jääb taevas pilve ning pea kõikjal sajab vihma ja lörtsi, paiguti tekib udu. Vastu hommikut aga pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub lõunakaare tuul 4 kuni 10, rannikul öö hakul kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilves selgimistega ja sajuta ilm, kohati on udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 7, rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Päeval on enamasti pilves ilm. Keskpäeval hakkab Lõuna-Eestist alates vihma sadama ning õhtul tuleb sekka ka lörtsi. Tuul pöördub idakaarde ja sooja on päeval 2 kuni 7 kraadi.

Järgneval neljal päeval valitseb pilves selgimistega ilm. Õhutemperatuur hakkab järk-järgult langema, jõudes pühapäevaks taas miinuspoolele.

Neljapäeva öösel sajab mitmel pool lörsti ja vihma, päeval tibutab vihma vaid mõnes kohas. Öösel ja hommikul puhub tugev edela- ja lõunatuul, mis peaks pärastlõunal nõrgenema.

Reede öösel sajab vihma ja lörtsi, hommikuks muutub sadu lumisemaks. Reede päeval on sadusid hõredamalt - tuleb enamasti lörtsi, mõnes kohas ka vihma. Õhtul aga jõuab taas kohale uus tihedam sajuala. Tuul pöördub reedel idakaarest läänekaarde ning on tuntav.

Sadu jätkub ka laupäeva öösel, päeval aga jääb sajuhoogusid vähemaks. Puhub nõrk lääne- või muutliku suunaga tuul. Pühapäeval pöördub tuul kirdesse ja tugevneb, ilm aga on valdavalt kuiv.