Ilm muutub külmemaks

Ilm läheb külmemaks ja see muudab ka teed libedamaks. Lund juurde ei saja.

Saabuval ööl hakkab Eesti kohal pilvkate hõrenema, kuid enne keskööd sajab kohati veel vähest vihma, lörtsi ja lund. Puhub põhjakaare tuul 4 kuni 10, põhjarannikul loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb hommikuks 0 kuni -5, Ida-Eestis kohati -7 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on kõikjal vahelduva pilvisusega ja sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on mandril 0 kuni -6, saartel 0 kuni +2 kraadi.

Päeval on vähese või vahelduva pilvisusega ilm, saartel ja Kirde-Eestis on pilvi rohkem ning kohati võib vähest lund sadada. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 9, Ida-Virumaa rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni +1 kraadi.

Pühapäeval jääb püsima karge, vaikne ja kuiv ilm. Öösel on külma 3 kuni 10, päeval 1 kuni 6 kraadi.

Esmaspäeva öö on samuti sajuta ja külm. Mandril langeb õhutemperatuur -4 kuni -11 kraadini, saartel on ilm pehmem. Tuul aga pöördub öösel põhjakaarest läände ja tugevneb hommikuks kuni 15 meetrini sekundis.

Esmaspäeval hakkab taevas jälle pilve minema ja kohati tuleb lund ja lörtsi. Õhutemperatuur jääb päeval -1 ja -6 kraadi vahele, rannikul aga kerkib õhtuks +1 kraadini.

Teisipäeval on pilves selmimistega ilm, mitmel pool sajab lund, lörtsi ja vihma. Tugev tuul aga peaks õhtupoolikul nõrgenema. Kui teisipäeva öö hakul on mandril külma veel 6 kuni 9 kraadi, siis päeval kerkib õhutemperatuur kuni +3 kraadini.

Kolmapäev möödub juba 0-lähedaste temperatuuridega ning Mandri-Eestis kohati lume- ja lörtsisajuga.