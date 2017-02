Pühapäeval püsib temperatuur miinuspoolel, esmaspäeval läheb sulaks

Pühapäeval on ilm veel talvine, kuid uue nädala ilm on soojem.

Saabuval ööl on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest lund ja võib olla udu. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Külma on öösel 6 kuni 13 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab Põhja-Eestis kohati vähest lund, paiguti on udu ja härmatist. Tuul puhub läänekaarest 2 kuni 7 meetrit sekundis. Külma on Mandri-Eestis 6 kuni 11, saartel 3 kuni 7 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm, kohati võib veidi sadada. Puhub lääne- ja edelatuul 3 kuni 9, õhtupoolikul põhjarannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi.

Uue nädala ilm on soojem, kuid püsib valdavalt päikesepaisteline ja kuiv, vaid esmaspäeva öösel ja neljapäeval võib tulla vähest lund. Pisut tugevamat läänekaare tuult on tunda esmaspäeval ja teisipäeval.

Kolmapäeval on ilm vaiksem, kuid neljapäeval jällegi tuulisem. Õhutemperatuurid aga on üsnagi kevadised, mis tähendab, et päeval sulatab ning öösel külmetab.