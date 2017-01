Neljapäeval püsib ilm tuuline, külma on kuni 20 kraadi

Neljapäeval puhub väga tugev kirdetuul ning õhutemperatuur ulatub kuni -20 kraadini.

Saabuval ööl on pilves, Kagu-Eestis pilves selgimistega ilm. Saartel ja Põhja-Eestis sajab lund ja tuiskab. Puhub kirdetuul 7 kuni 12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10 kuni 15, puhanguti 22 meetrit sekundis. Külma on Lääne-Eestis -8 kuni -14, Ida-Eestis -15 kuni -20 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on ilm enamasti pilvine, kohati sajab lund. Kagu-Eestis on selget taevast rohkem näha ja ilm on sajuta. Puhub väga tugev kirdetuul, mille puhangud ulatuvad 15, rannikul 22 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -10 kuni -20 kraadi.

Päeval jääb taevas valdavalt pilve, lund sajab ja tuiskab peamiselt saartel ja Põhja-Eestis. Puhub kirdetuul 6 kuni 12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10 kuni 14, puhanguti 20 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi nõrgeneb. Külma on Lääne-Eestis 8 kuni 13, Ida-Eestis 14 kuni 19 kraadi.

Reedel ilm rahuneb ja kohati sajab vähest lund. Külma on öösel 10 kuni 15, Kagu-Eestis 20 kraadi, päeval aga 8 kuni 15 kraadi. Laupäeva öö tuleb selge ja termomeetrinäit võib langeda kuni 22 külmakraadini.

Hommikul tuul tugevneb, taevas hakkab pilve minema ning alates saartest hakkab lund sadama ja tuiskama. Päeval on Ida-Eestis külma veel kuni -15 kraadi, saartel aga pehmeneb ilm 0 kraadini.

Pühapäeval tuul rahuneb ja kohati sajab vähest lund. Öösel on ida pool külma 9 kuni 15 kraadi, lääne pool 3 kuni 8 kraadi. Päeval kerkivad termomeetrinäidud öistest paari kraadi jagu kõrgemale.

Esmaspäeval sajab mitmel pool lund, saartel ka lörtsi. Jätkuvalt püsivad õhutemperatuurid Ida-Eestis Lääne-Eesti omadest tunduvalt madalamal.