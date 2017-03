Eelolevad päevad on peamiselt päikeselised

Laupäeval on ennelõunal ilm mitmel pool pilves, kuid pärastlõunal saju tõenäosus väheneb ning taevas läheb selgemaks.

Saabuval ööl püsib taevas Eesti kohal pilves, mitmel pool sajab veidi lund, lörtsi ja vihma, tekib ka udu ja jäidet. Puhub valdavalt läänekaare tuul, saartel hommikul loode- ja põhjatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Mandri-Eestis kerges miinuses, saartel aga 0 kraadi lähedal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on valdavalt pilves ja sajune ilm - sajab peamiselt lörtsi ja lund, on udu ja teedel valitseb jäiteoht. Puhub läänekaare tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi.

Ennelõunal on taevas veel pilves, mitmel pool sajab veidi lund, lörtsi ja vihma, lisaks on udu ja jäidet. Pärastlõunal saartest alates pilvkate hõreneb ja saju tõenäosus väheneb. Puhub läänekaare tuul, saartel loode- ja põhjatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on päeval +1 kuni +5 kraadi.

Pühapäeval ja esmaspäeval paistab päike ja ilm on vaikne. Teisipäeval hakkab edelatuul tugevnema ja ilm muutub pilvisemaks. Kolmapäeva öösel sajab lörtsi ja vihma, kuid pärastlõunal sajuhood lakkavad ja tuul nõrgeneb.

Keskmised õhutemperatuurid hakkavad taas kerkima - pühapäeva ja esmaspäeva öösel on külma kuni 7 kraadi, päeval sooja kuni 5 kraadi. Teisipäeva öö on pehmem ja päeval kerkib õhutemperatuur +6 kraadini. Kolmapäeva öö on enamjaolt plussis ja päeval võib olla sooja kuni +9 kraadi.