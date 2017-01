Uus nädal algab sajuse ilmaga

Ilmajaama teatel algab uus nädal sajuse ilmaga ning sadada võib nii vihma, lörtsi kui ka lund. Päevasel ajal püsib õhutemperatuur nullist kõrgemal.

Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma, kohati ka lund. Paiguti on udu ja jäiteoht. Puhub edela- ja läänetuul 8-12, rannikul ja saartel puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Termomeetrinäidud on 0 kuni +2 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esmaspäeva hommikul on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma, kohati ka lund. Õhutemperatuur on nulli ja +3 kraadi vahel.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma, kohati ka lund. Puhub edela- ja läänetuul 8-12, rannikul ja saartel puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtul pöördub tuul rannikul loodesse. Sooja on tulemas 0 kuni 3 kraadi.