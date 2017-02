Gümnasistid kohtuvad diplomaatidega

"Kingi targalt!" eestvedaja Katrin Pärgmäe algatas kampaania, et inimesed loobuskid tarbimishullusest ning teeksid kinke südamega. "Tohutud miljonid pannakse selle alla, et räägitakse, et mida rohkem te ostate, seda õnnelikumad te olete. Aga meie sõnum on, et tegelikult see ei ole nii. Kui inimesele teha üks kingitus, mis on läbi mõeldud ja mida ta ootab, siis ta on palju-palju rõõmsam."