Teisipäeval kogunes Kremlis vene keele nõukogu ning istungi avamise puhul peetud kõnes loetles Venemaa president Vladimir Putin ka need, kes maailmas vene keelt kõige rohkem ohustavad. Putini meelest ohustavad vene keelt näiteks "koopaelanikest russofoobid", "marginaalid" ja "agressiivsed natsionalistid".

President selgitas, et Venemaal on tohutu kohustus vastutada vene keele ja kirjanduse säilimise, arengu ja leviku eest, vahendavad Meduza, Novaja Gazeta Baltija ning Moscow Times.

Putin rõhutas, et mitmel pool maailmas takistatakse kunstlikult vene keele arengut ja levikut ning et sisuliselt olevat mõnes riigis vene keele vastu lausa sõda alustatud. Ühtegi riiki ta oma kõnes nimepidi ei maininud.

"Täna oleme me silmitsi katsetega kunstlikult - ma tahan rõhutada, et just nimelt kunstlikult, jõhkralt, mõnikord tseremoonitsemata - kärpida maailmas vene keele ruumi, tõrjuda seda perifeeriasse," rääkis Venemaa president.

Putini arvates ei sõdi vene keelega mitte ainult koopaelanikest russofoobid, vaid ka erinevat sorti "marginaalid" ja "agressiivsed natsionalistid". Mõnes riigis olevat aga vene keele vaenamine saanud lausa riiklikuks poliitikaks, lisas ta.