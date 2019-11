Vale vahetuskurssi kasutati 25 rahvusvaluuta puhul, mille seas olid näiteks Venemaa rubla, Rootsi kroon, USA dollar ja Hiina jüaan, ning seda tehti 2016. aasta 1. maist 2019. aasta 30. juunini, vahendas Yle.

Selle aja jooksul tekitati vale vahetuskurssi arvestades umbes 960 000 juhtumit, kus kauba riiki toomise eest küsiti tegelikust tasemest 1,5 kuni 2,5 protsenti kõrgemat tolli- ja käibemaksu. Seetõttu tuleb nüüd kuni 11,5 miljonit eurot tagasi maksta.

Eksitus seisnes selles, et vahetuskursid olid Soome erapanga poolt kinnitatud müügikursid, kuid paljude rahvusvaluutade puhul oleks pidanud kasutama hoopis Euroopa Keskpanga ametlikku vahetuskurssi.

"Seal tekkis arusaamatus. Aastal 2016 hakkas kehtima Euroopa Liidu tolliseaduse säte, mille kohaselt tuli tollimenetluses kasutada Euroopa Keskpanga poolt kinnitatud valuutakursse. Ametnikud, kelle ülesandeks oli nende vahetuskursside värskendamine, võtsid need valuutakursid aga ühe Soome erapanga veebilehelt. Eksituse tõttu arvasid nad, et tegu on Euroopa Keskpanga poolt kinnitatud nimekirjaga. Ja see vale tõlgendamine jätkus ja jätkus," tunnistas tolliameti tollimenetlusjuht Jarmo Räikkä.

Veale juhtis lõpuks tähelepanu üks klient, kes märkas, et tolliamet ei kasutanud Euroopa Keskpanga valuutakurssi.

Suurem osa tagastamist vajavatest summadest on väga väikesed ning ka suuremad tagasimaksed on kuni paari tuhande euro suurused. Tolliameti kinnitusel üritatakse tagasimaksetega alustada niipea kui võimalik, samas on vastu võetud otsus, et kümnest eurost väiksemaid tagasimakseid tolliamet omal algatusel tegema ei hakka - selleks tuleb inimesel või firmal ise vastav taotlus esitada.