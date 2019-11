"Seal on kahtlane olukord ja see on kõik, mida ma saan öelda," vahendas Reuters sõjaväepolitsei pressiesindaja sõnu. Politsei kinnitas, et reisijad ja pardameeskond evakueeriti lennukist ohutult. "Uurimine käib," lisas politsei esindaja.

Hispaania lennufirma Air Europa teatas hiljem, et lennuki piloot lülitas kogemata häire sisse ning see tõi lennuväljal kaasa suure turvaoperatsiooni.

"Valehäire. Amsterdamist Madridi lendama pidanud lennukis aktiveeriti täna pärastlõunal kogemata häire, mis käivitab lennuväljal kaaperdamiste korral ette nähtud turvameetmed," teatas Air Europa.

"Midagi ei juhtunud. Reisijatega on kõik korras ja nad ootavad peagi äralendu. Meil on väga kahju," lisas Hispaania lennufirma.

#AirEuropaInfo False Alarm. In the flight Amsterdam - Madrid, this afternoon was activated, by mistake, a warning that triggers protocols on hijackings at the airport. Nothing has happened, all passengers are safe and sound waiting to fly soon. We deeply apologize. — Air Europa (@AirEuropa) November 6, 2019

Hollandi avalik-õigusliku meedia kirjutas enne lennufirma teadet, et tegemist oli lennuki kaaperdamise katsega. Allikate väitel edastas lennuki piloot häireteate, et lennukit püütakse kaaperdada.

The Royal Netherlands Marechaussee is currently investigating a situation on board of a plane at Amsterdam Airport Schiphol. We keep you posted. https://t.co/AxwMZ7CZtT — Schiphol (@Schiphol) November 6, 2019

Passengers and crew are safely off board. On-site research is still continuing. https://t.co/hZvl0Dq5ig — Schiphol (@Schiphol) November 6, 2019

As a result of the investigation by the Royal Netherlands Marechaussee, our D pier was temporarily closed. From now on, there is a regular operation at Amsterdam Airport Schiphol again. — Schiphol (@Schiphol) November 6, 2019

Pealtnägijate sõnul olid lennuki juures politsei- ja kiirabiautod.

Lennuvälja muudes osades lennukid aga maandusid.

Schiphol on Euroopa üks tihedama liiklusega lennuvälju, mida läbib aastas üle 70 miljoni reisija.