Neljapäev on kõledavõitu, aga suurema sajuta

Neljapäev on ilm peamiselt kuiv, kuid õhutemperatuur jääb 0 kraadi juurde.

Neljapäeva öösel on mandri põhjaservas selgem ja sajuta. Lääne- ja Lõuna-Eestis sajab vähest lund ja lörtsi, lõunapiiri lähistel sekka ka jäävihma. Teedel on libeduseoht. Puhub ida- ja kirdetuul 5 kuni 11, rannikul iiliti 15, põhjarannikul öö hakul kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, saarte rannikul kuni +2 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on Põhja-Eestis selgema taevaga ja sajuta. Lõuna-Eesti on pilvisem ja paiguti poetab nõrka lund. Idatuule iilid puhuvad Soome lahe ääres veel kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -5, kirdenurgas kuni -7, saarte rannikul kuni +3 kraadi.

Päev on olulise sajuta. Ida- ja kagutuul on iiliti tugevam vaid põhjarannikul. Õhutemperatuur on -2 kuni +1, saarte rannikul kuni +4 kraadini.

Reedel võib Lääne-Eestis veidi lörtsi ja vihma saada. Öö on veel miinustes, päev aga tõuseb kindlalt plussi.

Laupäevast alates on temperatuur nii ööl kui päeval üle 0 kraadi. Tiba vihma võib ka tulla.

Pühapäeval liiguvad üle Eesti tihedamad vihmapilved. Esmaspäeval on sadusid taas harvem.