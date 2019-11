Pärnumaal Tihemetsa külje all Mustla külas toimus sel nädalavahetusel verine vahejuhtum: metsa rajakaamerat paigaldanud jahimehe noort taksikoera ründas hundikari.

Pärnu Postimees kirjutab, et kohalike elanike sõnul on hundid Tihemetsa kandis ebatavaliselt julgeks läinud: kuu aja sisse on mahtunud mitu rünnakut.

Jahimees Jaan Schults läks möödunud laupäeval kodulähedasse metsa rajakaamerat paigaldama ja võttis kaasa üheksa kuu vanuse jahikoera.

Kella poole kümne sihtkohta jõudes sattus jahikoer peagi hundikarja keskele, mistõttu tulistas Schults mitu lasku õhku, et hundikari minema peletada - koer jäi küll ellu, kuid sai rängalt pureda.

Kuigi Tihemetsa jahiseltsi juhi Väino Lille sõnul on huntide arv piirkonnas ületanud mõistlikkuse piiri, on keskkonnaagentuuri hundispetsialisti hinnangul olukord endine.