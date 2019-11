Ehitusmahud on jätkuvalt väga suured, langust nähakse aasta pärast

Kui Merko hinnangul on ehitusturg Eestis rahunemas, siis Nordeconi hinnangul sarnanevad tänavused ehitusmahud mullustega. Mahud on jätkuvalt väga kõrgel tasemel veel ka järgmisel aastal esimeses pooles, leiab SEB analüütik Mihkel Nestor.

Merko Ehituse üheksa kuu käive kahases eelmise aastaga võrreldes neljandiku võrra. Kontserni puhaskasum vähenes poole võrra. Tulemusi mõjutas eelmise, väga eduka aasta kõrge võrdlusbaas ja arenduste valmimine kas selle aasta lõpus või järgmisel aastal. Samas ehitusturg tervikuna on järgmisel aastal rahunemas.

Merko Ehituse finantsüksuse juht Priit Roosimägi hinnangul on Baltimaade majanduses praegu üleminekuaeg.

"Viimased paar aastat on olnud väga aktiivne ehitustegevus, sealhulgas Eestis, ja mis me näeme praegu, on rahunemine. Uusi suuri objekte on turule tulemas vähem ja seetõttu ka meie tulemustes käibe poolest see kindlasti kajastub," rääkis Roosimägi.

Teine juhtiv Eesti ehitusettevõte, Nordecon, suutis aga samal ajal teenida 172 miljoni euro suuruse käibe juures 2,9 miljonit euro kasumit. Seejuures puhaskasum suurenes kolmandiku võrra.

Nordeconi juhi Gerd Mülleri hinnangul sarnaneb tänavune aasta ehituses paljuski eelmisele aastale.

"On igatepidi kohanemine, et kui turg kasvas kahel aastal järjest 20 protsenti, siis 2019 me näeme, et see jääb umbes samale tasemele, mis eelmisel aastal. Mis tegelikult on väga-väga suur väljakutse, et kõik ehitised siin Eestis ehitatud saaks," rääkis Müller.

SEB analüütiku Mihkel Nestori sõnul on tänavused ehitusmahud veel väga suured.

"Ehituslube on sellel aastal väga-väga palju välja antud, kolmandas kvartalis eluasemete ehituseks üle 200 000 ruutmeetri. See on tõesti väga-väga suur number. Iseasi tulevikku vaadates, et kas kõik see realiseerub ka," märkis ta.

Nestori hinnangul on tõenäoliselt järgmise aasta esimeses pooles ehitusmahud veel väga kõrged; kui langus tuleb, siis pigem teisel poolaastal.