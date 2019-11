Õhutemperatuur tõuseb nädala lõpuks kümne kraadini

Öö vastu reedet on Lõuna-Eestis sajune ja seal võib olla jäiteoht, põhjas on kuivem ja taevas natuke selgem. Mitmel pool tekib ka udu. Ida- ja kagutuul puhub 2 kuni 7 meetrit sekundis. Temperatuur jääb valdavalt -2 ja 0 kraadi ümbrusse, saartel on kuni 5 kraadi sooja.

Hommik tuleb pilves selgimistega ja kohati võib natuke sadada ning udugi olla. Tuul on lõunakaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Temperatuur on -2 kraadist +3 kraadini.

Päeval on enamasti kõikjal pilves selgimistega ilm, nõrka hoovihma võib vaid üksikutes kohtades sadada. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis, õhtul tugevneb rannikul kagutuul. Sooja on 3 kuni 8 kraadi.

Laupäeva pärastlõunal sajuvõimalus suureneb ja taevas on enamasti pilves.

Pühapäevast teisipäevani on ilmaprognoos tavapäraselt kesine – kohati sajab vihma ja võib olla mõningaid selginemisi. Nädala lõpuks tõuseb temperatuur maksimaalselt 10 kraadini ja uuel nädalal langeb see natuke jälle allapoole.