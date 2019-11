Moskvas Punasel väljakul meenutati 1941. aasta paraadi

Toona marssinud sõdurid saadeti rindele ja paljud neist tagasi ei tulnud. Paraadi ajaloolises taaskehastamises osales 4000 inimest.

"Mitu põlvkonda on läinud. See peaks tõstma patriotismi vaimu, armastust kodumaa vastu. See on tähtis. Paraadil on suur patriootlik tähendus. Mida rohkem seda teeme, seda usaldusväärsemaks ja tugevamaks meie riik saab. Et tulevased põlvkonnad oleksid väärt võitjate aupaistet, mis päästis maailma 1945. aastal pruunist katkust," rääkis pealtvaataja Vitali Lisov.